Симферополь, , 17:22 — REGNUM На сайте министерства экономического развития Крыма создадут раздел, где можно будет анонимно высказаться по поводу качества оказания республиканских и муниципальных услуг. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Поручил создать на сайте министерства экономического развития РК раздел, где можно анонимно заполнить анкету по качеству оказания республиканских и муниципальных услуг, а также оставить свои пожелания и информацию о проблемных вопросах. При этом сотрудники министерства будут выезжать на места с целью проведения анонимных опросов. Задача конкретная — получить максимально реальную обратную связь от населения по поводу качества оказания услуг», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что с 2020 года в республике будут ежемесячно проводить мониторинг изменений в региональных законодательствах по всей стране с целью выявления лучших практик и их адаптация под крымскую действительность.

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