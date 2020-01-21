Симферополь, 21 января 2020, 17:22 — REGNUM На сайте министерства экономического развития Крыма создадут раздел, где можно будет анонимно высказаться по поводу качества оказания республиканских и муниципальных услуг. Об этом на своей странице в Facebook 21 января написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что с 2020 года в республике будут ежемесячно проводить мониторинг изменений в региональных законодательствах по всей стране с целью выявления лучших практик и их адаптация под крымскую действительность.
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