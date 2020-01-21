Астрахань, , 17:20 — REGNUM В Астраханской области за неделю с 13 по 19 января недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 21,1%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Среди детей от семи до 14 лет эпидпорог превышен на 42,7%.

В областном центре эпидпороги превышены на 46,7%, в том числе среди детей в возрасте от семи до 14 лет — на 24,6%. Рост заболеваемости за неделю по региону составил 17%, в Астрахани — 34,2%. В областном центре на 78% увеличилось число заболевших детей.

За неделю к медикам за помощью обратились 7,3 тыс. человек с симптомами гриппа и ОРВИ, 556 из них были госпитализированы.

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