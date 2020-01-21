Рязань, , 17:10 — REGNUM К демонтажу новогодних елей приступили в Рязани, сообщили 21 января в пресс-службе мэрии. Украшения начали убирать в спальных районах по направлению к центру города.

Дирекция благоустройства города планирует завершить работы до конца января. Уже демонтировано 26 новогодних деревьев. 21 января начались разбирать ёлку на площади Ленина. Украшения, гирлянды и новогодние деревья отправят на склад для хранения до следующих праздников.

Напомним, Рязань была «Новогодней столицей России 2020», праздничные мероприятия проходили с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.