Владимир, , 17:08 — REGNUM Бывший директор Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Игорь Конышев признан виновным в махинациях с бюджетными средствами, выделенными на создание фирменного стиля ВСМЗ. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, 21 января приговор вынес Ленинский районный суд.

В 2017 году Конышев договорился со своим заместителем Александром Трушинским и знакомым директором двух коммерческих фирм Сергеем Картинцевым похитить музейные деньги. Для этого с фирмой Трушинского был заключён договор о разработке интернет-сайта, стоимость которого изначально была завышена. Более чем на 2,5 миллиона рублей. Годом ранее, действуя по аналогичной схеме, сообщники похитили 240 тыс. рублей, выделенные на создание нового логотипа ВСМЗ.

Игоря Конышева признали виновным по статьям «Присвоение, растрата, то есть хищение вверенного имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Растрата вверенного имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Ему назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Двух других фигурантов дела суд признал виновными по статье «Пособничество в присвоении и растрате вверенного имущества в крупном и особо крупном размерах». Они получили четыре и 3,5 года лишения свободы условно по три года испытательного срока. Ущерб, причинённый бюджету своими действиями, подсудимые полностью возместили.

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