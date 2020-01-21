Белгород, , 16:56 — REGNUM Денежную компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях в 2020 году получат 108 медицинских работников Белгородской области, сообщили 21 января в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Мера призвана поддержать работников лечебных учреждение, чья деятельность носит разъездной характер.

Эта социальная поддержка наиболее востребована в четырёх муниципальных образованиях области: в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского, в Корочанской, Красногвардейской и Чернянской ЦРБ. Компенсацию получают четыре врача из терапевтических участков городских офисов семейных врачей, 36 врачей из терапевтических участков сельских офисов семейных врачей, а также 68 фельдшеров и медицинских сестёр, работающих в ФАПах.

Компенсацию за использование личного транспорта в служебных целях ввели во всех медицинских организациях области с апреля 2018 года.