Москва, , 16:51 — REGNUM Не посещать рынки, на которых продают животных и морепродукты, а также зоопарки советуют отправляющимся в Китай туристам, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

В своих рекомендациях ведомство сообщило, что, во избежание заболевания коронавирусом, на территории Китая следует пить только бутилированную воду и есть только термически обработанную пищу, перед этим — тщательно мыть руки.

Рекомендуется пользоваться масками для защиты органов дыхания, а при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.

Напомним, по состоянию на 21 января 2020 г. в мире зарегистрирован 291 подтверждённый случай вызванного новым коронавирусом заболевания, из них львиная доля — в Китае (287 случаев).

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