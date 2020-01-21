Москва, , 16:48 — REGNUM Выезжающим в Китай туристам из РФ необходимо соблюдать ряд рекомендаций в связи со вспышкой нового вида коронавируса на китайской территории. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, в период нахождения в Китае туристам рекомендуется мыть руки перед едой и после посещения мест массового скопления людей, носить специальную защитную маску, избегать рынков, торгующих морепродуктами и животными, а также не ходить в зоопарки.

Помимо этого, специалисты советуют есть только термообработанную пищу и пить только бутилированную воду, а при первых симптомах заболевания не заниматься самолечением, а обращаться к медикам.