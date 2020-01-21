Москва, , 16:45 — REGNUM Температурный рекорд, сохранявшийся более 60 лет, побит в Москве во вторник, 21 января. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, к 15:00 мск воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до +3,4 °C.

Предыдущий рекорд тепла для этого дня был зафиксирован 21 января 1957 года, он составлял +3,3 °C. Самая низка температура была отмечена 21 января 1963 года и составляла — 28,3 °C.

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