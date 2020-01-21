Хельсинки, , 16:37 — REGNUM Временные задержки в выдаче виз Финляндией ожидаются в ближайшие два месяца, сообщили 21 января в финском МИД.

Уточняется, что в феврале — марте 2020 г. внешнеполитическое ведомство запустит новую систему обработки заявлений на получение виз.

Сначала это будет вызывать некоторые задержки, но потом, когда система заработает, рассмотрение визовых заявлений будет «более надёжным и быстрым «.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью минувшего года Финляндия ужесточила требования к получению виз гражданами России.

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