Новосибирск, , 16:34 — REGNUM В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика. На видео он заливает в свою машину вместо стеклоомывающей жидкости виски. Свои действия он сопроводил следующим комментарием: «Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Могу себе позволить».

За популярностью в интернете последовала служебная проверка в региональном управлении МВД.

По результатам проверки сотрудник полиции уволен. Приказ о его увольнении 15 января 2020 года подписал начальник главка МВД по региону Юрий Стерликов.

«Главная причина увольнения — это проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Больше он в органах работать не сможет», — сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

СМИ отмечает, что увольнение не коснулось его коллег, которые за кадром комментировали происходящее в кадре.