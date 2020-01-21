Москва, , 16:31 — REGNUM В московских парках начала цвести ольха. Сообщения об этом и фото очевидцев публикуются в социальных сетях.

Так, в группе Facebook «Дети на диете. Рецепты для аллергиков» разместили снимки серёжек цветущей ольхи, сделанные участником в Тушинском парке на северо-западе города. Согласно подписи, дата съёмки — 18 января 2020 года.

Другой пользователь ответил похожей фотографией, сделанной уже в одном из дворов.

«В этом году я в растерянности. Совершенно не понимаю, куда бежать с детьми. И когда бежать. Задраивать люки или ещё выходить. У сына астма, не просто поллиноз. Боюсь очень», — пишет в дискуссии Кристина О.

При обычной погоде цветение ольхи в Москве происходит в начале весны. Также есть сообщения о появившейся пыльце в Калининградской области, а также на юге России — Краснодарском крае и Крыму.

Цветение некоторых растений, в том числе ольхи и орешника, вызывает у аллергиков поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит.

Как сообщало ИА REGNUM, зимний сезон в Москве и других регионах России выдался аномально тёплым. Так, погода 21 января обновила температурный рекорд за последние 122 года.