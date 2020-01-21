Петергоф, Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Парки Государственного музея-заповедника «Петергоф» в Петербурге не могут принять посетителей 21 января из-за сильнейшего ветра. Об этом сотрудники ГМЗ сообщили в социальных сетях.

«Сегодня сильный ветер, местами доходящий до 18 м/с, поэтому мы закрыли вход в парки. Простите за неудобства, надеемся, что завтрашний день будет более расположен к прогулкам», — предупредили посетителей.

Однако, судя по прогнозам синоптиков, в среду, 22 января, погода не улучшится. ГУ МЧС России по Петербургу уже предупредило горожан о ветре до 18 м/с, необходимости обходить стороной рекламные щиты, деревья и линии электропередач.

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