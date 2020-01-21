Москва, , 16:29 — REGNUM Столичные коммунальщики получили распоряжение об усиленном режиме работы в связи с усилением ветра, мокрым снегом и образованием гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам жкх и благоустройства Петра Бирюкова, коммунальным службам направлены предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в столице с разной периодичностью до пятницы, а в четверг в столицу заглянет небольшой мороз.