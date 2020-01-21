Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест Татьяну Бердникову, обвиняемую в пытках несовершеннолетних. Ранее под стражей оказался и ее муж Максим Бердников. Супругов обвиняют в систематическом истязании шестилетней дочери и четырехлетнего сына.

Бердниковой вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору и истязание несовершеннолетних с применением пыток.

«Бердникова обвиняется в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего, — уточнили в суде. — Бердникова просила избрать домашний арест, либо запрет общения с малолетними детьми».

В СИЗО она останется до 16 марта. Максим Бердников, 1996 года рождения, является биологическим отцом детей, в то время как Татьяна Бердникова, 1984 года рождения — мачехой.

По данным следствия, шестилетнюю дочь пара избивала систематически не только руками и ногами, но и бейсбольной битой, а раны ребенка не лечили. Следователи также полагают, что Бердников избивал и своего четырехлетнего сына — руками, ногами и ремнём.

Дети сейчас находятся в специализированном детском учреждении.

«Проводится большой объем следственных действий, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. Будет проанализирована работа профильных служб, обязанных осуществлять надзор и контроль за обстоятельствами воспитания и жизни ребенка в условиях, отвечающих его безопасности», — заявили ранее в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.