Белгород, , 16:17 — REGNUM Штраф за незаконное хранение оружия назначили арестованному экс-главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте судебного участка №7 мирового судьи Восточного округа Белгорода. Газовый револьвер, который нашли при обыске в доме чиновника, конфискуют, а экс-глава заплатит за административное правонарушение три тысячи рублей.

По заключению экспертов газовый револьвер Р1 калибра 9 мм производства Ижевского машиностроительного завода является огнестрельным оружием ограниченного поражения. Его изъяли ночью во время обысков в доме чиновника 18 октября 2019 года. Экс-глава хранил незарегистрированный револьвер в подвале вместе с инструкцией по эксплуатации. Он отказался объяснять происхождение оружия, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

Напомним, чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Он находится в московском СИЗО, расследование ведёт центральный аппарат СКР.

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