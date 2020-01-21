Воронеж, , 16:11 — REGNUM Телефоны «горячей линии» по некурительной никотинсодержащей продукции — в том числе так называемым снюсам — открыты у территориальном управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, сообщили 21 января в пресс-службе ведомства.

Жители региона о фактах продажи некурительной никотинсодержащей продукции смогут сообщать по бесплатному телефону 8−800−201−59−78 в рабочие дни с 08:30 до 17:15 (перерыв с 12:00 до 12:45. «Горячая линия» будет работать с 20 января по 3 февраля. Также «горячие линии» будут работать в территориальных отделах управления.

Некурительные никотиносодержащие смеси снюсы, насвай «карамель» и другие появились в продаже относительно недавно и продавались в табачных киосках, однако после нескольких случаев отравления детей в ряде регионов были приняты решения об их запрете. По мнению наркологов, такие смеси вызывают никотиновую зависимость. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводятся рейды по изъятию такой продукции.