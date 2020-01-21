Ставрополь, , 16:12 — REGNUM Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который находится на Ставрополье и является крупнейшим вузом округа, с 1 февраля 2020 года в пилотном режиме запустит детскую образовательную программу «Школа искусственного интеллекта». Обучаться в ней смогут ученики 8−11 классов, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе вуза.

Занятия будут проходить раз в неделю на базе образовательного центра СКФУ «Виртуальные миры». Программа первого набора продлится четыре месяца (с февраля по май). За это время детей познакомят с функционированием нейросетей и искусственного интеллекта, им расскажут о машинном обучении и языках программирования. Выпускники школы получат сертификат.

«Мы открываем новую образовательную программу по просьбе школьников. Им интересно все новое, передовое, а искусственный интеллект и машинное обучение сейчас у всех на слуху. Специалисты в этой области очень востребованы и в России, и за рубежом», — отметила доцент кафедры информационных систем и технологий СКФУ Елена Новикова.

После завершения пилотного курса школы в вузе планируют запустить более длительную программу — двухгодичную Школу искусственного интеллекта. Ее ученики будут углубленно изучать программирование, построение нейронных сетей, машинное обучение и разработают собственные проекты.