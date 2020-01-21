Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону отреагировали на сообщение горожан об уничтожении здоровых зелёных насаждений в Западном микрорайоне, назвав процесс «обрезкой аварийно опасных деревьев».

«По информации администрации города Ростова-на-Дону, в районе школы № 86 подрядной организацией выполнялись работы по сносу и обрезке аварийно опасных деревьев. Согласно акту оценки, деревья имели сухие ветви в кроне, было также опасное нависание сухих ветвей», — цитирует и. о. начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Викторию Холодову портал Don24.ru.

По её словам, весной в рамках Дня древонасаждения планируется на этом месте появятся саженцы молодых деревьев.

ИА REGNUM напоминает, что об уничтожении здоровых деревьев ранее сообщали очевидцы в социальных сетях.

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