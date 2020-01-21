Махачкала, , 16:07 — REGNUM Женщинам запретили посещать самый большой бассейн в Дагестане. Он расположен на территории спортивно-развлекательного комплекса «Анжи-Арена». Запрет введен с 20 января, сообщили ИА REGNUM в администрации бассейна.

Причиной стало то, что совместное посещение плавательного бассейна вызывало ранее недовольство у посетителей. Пытаясь угодить им, руководство сначала организовало посещение в разные дни для мужчин и женщин, но и это вызывало негатив. Поэтому теперь бассейн стал чисто мужским.

Для женщин предлагают услуги в бассейне поменьше, который также находится на территории спортивно-развлекательного комплекса.

Напомним, бассейн на территории «Анжи-Арены» открыли всего полгода назад — в июне 2019 года. На официальном сайте сказано, что он является самым большим плавательным центром на Северном Кавказе. Его длина составляет 50 метров, глубина от двух до четырех метров.

Кстати сказать, случаи ограничения посещения бассейнов для женщин в Дагестане уже бывали. Так, в 2011 году в бассейн спортивного комплекса «Хазар» не пустили девушку под предлогом того, что это сделано по просьбе посетителей, «которых смущает присутствие полураздетых женщин», пишет Афиша Daily.