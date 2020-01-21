Москва, , 16:01 — REGNUM Выставка «Игромир 2020» и фестиваль Comic Con Russia 2020 пройдут с 1 по 4 октября в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 января в пресс-службе мероприятий.

«Игромир» и Comic Con Russia вновь пройдут в выставочном центре «Крокус Экспо». Пока неизвестно, какие знаменитости станут гостями обоих мероприятий.

Напомним, выставка «Игромир» и фестиваль Comic Con Russia проходят ежегодно и объединяют в одном помещении фанатов видеоигр и поп-культуры со всей России. В 2019 году оба мероприятия посетили более 183 тыс. человек.

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