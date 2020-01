Лион, Франция, , 15:55 — REGNUM Энтузиаст с ником RaizuX смог повысить разрешение текстур в игре Dark Messiah of Might and Magic. Об этом 21 января сообщает «Игромания».

Новые текстуры весят четыре гигабайта и «практически не влияют на производительность игры». Авторы модификации также отметил, что ему не удалось должным образом улучшить визуальные эффекты, воду и небо.

Напомним, ролевая игра от первого лица Dark Messiah of Might and Magic вышла в 2006 году. Она является спин-оффом серии стратегий Heroes of Might and Magic.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Книги Илая» может написать сценарий к фильму по игре Control