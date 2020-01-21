Москва, 21 января 2020, 16:17 — REGNUM Новый коронавирус, распространяющийся по миру из Китая, представляет одну из биологических угроз для российского населения. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой 21 января во время рассмотрения в Госдуме законопроекта о биологической безопасности РФ.
Краевой привёл новый коронавирус в качестве примера основных биологических угроз. Это наиболее яркий пример, пояснил он, изменения свойств и форм патогенных биологических агентов, их свойств и мест обитания их переносчиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с распространением нового коронавируса. Лекарства от него пока нет.
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