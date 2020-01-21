Москва, , 15:50 — REGNUM Мир находится на пороге новой угрозы, вирус, известный с 1965 года стал опасным для человека. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Нужно разбираться, это угроза природная или преднамеренная мутация короновируса, о котором мы знаем с 1965 года, мы знаем этот вирус с тех времен. Сейчас он стал опасным для организма человека», — отметил Онищенко.

Он предостерегает он новой угрозы.

«Действительно, мир находится на пороге новой угрозы. Буквально сегодня Си Дзин Пин высказал очень жесткие рекомендации в адрес своих региональных структур, что говорит о том, что действительно очень серьезная проблема», — указал экс — главный санитарный врач России.