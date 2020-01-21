Москва, , 15:47 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил наименование «проспект Генерала Дорохова» новой улице столицы, сообщает 21 января официальный сайт мэра и правительства города.

Ранее эта улица была известна как южный дублёр Кутузовского проспекта. Два её участка уже открыты.

Проспект пройдёт от МКАД до ТТК между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Сейчас строится третий участок.

Отмечается, что название выбрана с учётом преемственности — существовавшая с 1961 года улица Генерала Дорохова вошла в состав проспекта.

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