Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM По итогам 2019 года в Казахстане было зарегистрировано более 355 угонов транспортных средств, завезенных из-за рубежа. Об этом 21 января заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев, сообщает издание zakon.kz.

По его словам, отсутствие регистрации автомобилей, завезенных из стран ближнего зарубежья, делает их легкой добычей для преступников из-за сложностей с поиском транспортного средства.

Кожаев добавил, что преступники зачастую специально приобретают такие авто, чтобы совершать кражи или тяжкие преступления. Кроме того, владелец такого транспортного средства не всегда может доказать, что автомобиль принадлежит именно ему.

Отметим, по данным генеральной прокуратуры Казахстана, в 2018 году в республике угнали 360 автомобилей, что на 3,2% больше, чем годом ранее.

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