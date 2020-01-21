Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Доклад о проблемах, выявленных в тюрьмах Грузии, который был зачитан на заседании парламентского комитета по защите прав человека народным защитником Нино Ломджария, является приговором для властей. Такое мнение 21 января высказал журналистам председатель оппозиционной фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе после заседания.

«В этой стране использование властями криминала на выборах и для других целей явилось причиной восстановления в тюрьмах криминальной субкультуры. Поэтому для властей это приговор», — провел параллели народный избранник.

Гоциридзе отметил, что у действующей власти реальные успехи оставались только в этой сфере, но доклад, по его мнению, и здесь показал проблемы.

Напомним, Ломджария на заседании рассказала о зафиксированных фактах того, что в грузинских тюрьмах многим руководят так называемые «смотрящие» из числа заключенных. Также народный защитник сообщила о чрезмерных превышениях сроков помещения заключенных в штрафные изоляторы.

Министр юстиции, на озвученные данные, ответила шуткой.

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