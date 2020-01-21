Москва, , 15:20 — REGNUM В России в предновогодние дни в конце 2019 года официально было продано около 364 тысяч хвойных деревьев, сообщили Минприроды РФ.

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По данным представилей органы исполнительной власти субъектов РФ, это на 66, 5 тыс. ёлок больше, чем в предновогодний период 2019 года.

Для предотвращения незаконных вырубок новогодних ёлок инспекторы Рослесхоза провели более 42 тыс. рейдов. Выявлено 327 нарушений правил заготовки ёлок и хвойных деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в конце 2019 года в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тыс. ёлок и деревьев хвойных пород.

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