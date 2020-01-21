Париж, , 15:14 — REGNUM Журналист, кулинарный критик и бывший член жюри программы MasterChef Себастьян Деморан ушел из жизни 21 января 2020 года в возрасте 50 лет, передает BFM TV.

Известно, что причиной ранней смерти стало заболевание раком.

В 2004 году Себастьян Деморан создал термин «бистрономия» для обозначения доступной высокой кухни, объединяющей культуру бистро и гастрономию.

Напомним, Себастьян Деморан был сын дипломата Жака Деморана. Работал в таких изданиях как Zurban, Régal и Fooding, а с 2010 года участвовал в программе MasterChef на телеканале TF1.