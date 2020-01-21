Уфа, 21 января 2020, 15:14 — REGNUM Государственные награды России и Башкирии вручил глава республики Радий Хабиров в Уфе работникам предприятий республики. Об этом 21 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 66 работников организаций и предприятий республики получили ордена, звания, знаки отличия, почётные грамоты и благодарности.
По словам чиновников, таким образом руководство региона отметило профессиональные достижения этих работников в различных отраслях экономики Башкирии.
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