Москва, , 15:07 — REGNUM Жителям целого ряда городов Ставропольского края, страдающим сосудистыми заболеваниями, теперь не придётся ездить за полторы сотни километров в Ставрополь, чтобы получить качественную медицинскую помощь. На днях в Пятигорске начал полноценную работу региональный сосудистый центр. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Отмечается, что здесь будут принимать пациентов и из соседних городов, в частности Ессентуков, Кисловодска и Минеральных Вод. Врачи готовы оказать пациентам, в том числе детям, любую помощь и провести самые сложные и высокотехнологичные операции.

Кроме того, в центре есть возможность пройти и реабилитацию. Для этого закупили современные тренажёры, есть даже компьютерный класс. Всё оборудование обошлось почти в 200 млн рублей.

Добавим, что новый центр в Пятигорске укомплектован современным оборудованием. Там, например, проводят коронарографию, которую до этого не делали.