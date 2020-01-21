Белгород, , 15:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в ходе конфликта в Харьковском переулке Белгорода, сообщили 21 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Причиной конфликта стало самодельное спиртное, которым торговал хозяин дома.

По предварительной версии, в дом к 59-летнему домовладельцу, который приторговывал самодельным спиртным, пришёл клиент, однако купля-продажа не состоялась. Покупатель ушёл и через некоторое время вернулся с приятелем, между сторонами разгорелся конфликт. Тогда хозяин дома достал ружьё и выстрелил в ногу одному из пришедших мужчин, потерпевший скончался на месте от кровопотери.

Участники конфликта задержаны и доставлены на допрос к следователю. Назначен комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств совершённого преступления.

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