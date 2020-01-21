Москва, , 15:18 — REGNUM Противники строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы вдоль могильника радиоактивных отходов готовятся записать видеообращение к новому председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила местная жительница Екатерина Максимова.

По её словам, граждане планируют таким образом обратить внимание нового правительства России к угрозе радиоактивного загрязнения в столичном районе Москворечье-Сабурово по причине строительства трассы.

«Будем требовать разобраться с ситуацией, которая сложилась вокруг строительства ЮВХ на месте захоронения радиоактивных отходов. Будем требовать вмешаться в эту ситуацию, чтобы нас услышали и выполнили требование жителей о дезактивации и приостановке строительных работ. Также требуем, чтобы провели полноценное обследование этого места», — рассказала Максимова.

Обращение планируется записать на этой неделе. Необходимость таких мер активистка объясняет тем, что противники ЮВХ уже обращались во все инстанции, однако стройка продолжается.

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