Москва, 21 января 2020, 15:13 — REGNUM В рамках проекта «Марафон идей» москвичи смогут выдвинуть свои предложения по улучшению системы общественного транспорта. Об этом 21 января сообщила пресс-служба транспортного комплекса столицы.
«Марафон» стартовал 21 января и продлится до конца марта.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что перед Москвой, как и перед другими мегаполисами, стоит множество задач, среди которых улучшение экологической обстановки в городе, повышение комфортабельности общественного транспорта, а также сокращение времени в поездке. По мнению Ликсутова, для решения этих задач властям Москвы необходимо прямое общение с горожанами.
Предложения, собранные в рамках проекта, будут рассмотрены экспертным советом. В мае 2020 года подведут итоги, авторов лучших идей наградит департамент транспорта Москвы.