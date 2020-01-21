Москва, , 15:13 — REGNUM В рамках проекта «Марафон идей» москвичи смогут выдвинуть свои предложения по улучшению системы общественного транспорта. Об этом 21 января сообщила пресс-служба транспортного комплекса столицы.

«Марафон» стартовал 21 января и продлится до конца марта.

«Чтобы стать участником, необходимо пройти небольшой опрос на «Едином транспортном портале». Это поможет лучше понять основные запросы и пожелания москвичей», — говорится в сообщении.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что перед Москвой, как и перед другими мегаполисами, стоит множество задач, среди которых улучшение экологической обстановки в городе, повышение комфортабельности общественного транспорта, а также сокращение времени в поездке. По мнению Ликсутова, для решения этих задач властям Москвы необходимо прямое общение с горожанами.

Предложения, собранные в рамках проекта, будут рассмотрены экспертным советом. В мае 2020 года подведут итоги, авторов лучших идей наградит департамент транспорта Москвы.