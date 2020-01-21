Белгород, , 15:14 — REGNUM Переименовывать улицу 50-летия Белгородской области в Белгороде не будут. Об этом 21 января сообщила председатель горсовета Белгорода Ольга Медведева. Городские власти приняли это решение после проведения публичных слушаний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На общественное обсуждение вопрос переименования улицы вынесли сами горожане — некоторые недовольны слишком длинным названием. Предлагалось вернуть улице одно из исторических имён: в разные годы она была Базарной, Георгиевской, Бакунина, Чернышевского. Мнения жителей разделились, явного фаворита по опросам не выявили. Мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в социальной сети рассказал, что хотел бы видеть улицу Георгиевской, но, учитывая мнения горожан, голосовал бы за Чернышевского.

В оргкомитете уточнили, что жителям улицы придётся потратиться на переоформление документов, а кроме того, в 2020 году запланирована Всероссийская перепись населения. Так что название останется прежним.