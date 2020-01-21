Ставрополь, , 14:55 — REGNUM В Ставропольском крае вынесены приговоры еще двум участникам протестных акций в Магасе в марте 2019 года. Признаны виновными в применении насилия в отношении представителей власти Тимур Озиев и Хасан Зязиков, пишет интернет-газета «Ингушетия».

В городском суде Железноводска первому из них назначили 1,7 года лишения свободы в колонии-поселении, второму — 1,1 года.

Как ранее сообщалось, из-под стражи были освобождены Муса Плиев, Элисхан Ажигов, Рамазан Гагиев и Зелимхан Томов. Получил один год и четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении экс-сотрудник МЧС Сейт-Магомед Н.

Всего за участие в протестном митинге в Магасе против установления границы между Ингушетией и Чечней, который вылился в беспорядки, было задержано около 30 человек.

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