Москва, , 14:53 — REGNUM В Москве на ВДНХ 23 января пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню пенсионера, сообщается на портале мэра столицы.

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В мэрии отметили, что вход на все праздничные мероприятия будет свободным. Посетителей ждут турниры по шашкам и домино, игры во французский петанк, серия зарядок и др.

Также люди старшего поколения смогут будет бесплатно посетить музеи ВДНХ по пенсионному удостоверению или социальной карте москвича.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Москве открылся городской клуб нового формата для пожилых людей.

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