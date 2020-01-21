Москва, , 15:09 — REGNUM Правительственный законопроект, расширяющий возможность использования средств материнского капитала, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

Нововведение коснется семей с детьми, которые получили средства по программе материнского капитала. Так, им предлагается разрешить использовать эти средства на постройку жилого дома на садовом участке. Кроме того, использовать маткапитал также можно будет и на реконструкцию такого дома. При этом, уточняют авторы инициативы, речь идет о постройке или реконструкции именно жилого дома, а не дачи.

«Этим законопроектом мы расширяем для семей с детьми возможности использования материнского капитала. После принятия закона они смогут вложить выделенные государством деньги в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект особенно актуален в связи с идеями, которые озвучил в своем послании президент РФ Владимир Путин.

«Мы ожидаем в ближайшее время внесения поправок, которые распространят программу материнского капитала на семьи, где родился первый ребенок, и увеличат сумму выплаты при рождении второго. Семьи смогут направить эти средства в том числе на улучшение своих жилищных условий — чему будет способствовать и принятый нами сегодня законопроект», — отметил Володин.

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