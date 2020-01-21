Москва, , 14:35 — REGNUM Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил России, генерал-полковник Халил Арсланов ответит перед правосудием за мошенничество в особо крупном размере. Ему вменяют в вину хищение на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей. Об этом 21 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.

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Уточняется, что обвинение Арсланову предъявлено по двум эпизодам мошенничества — на сумму свыше 191,4 млн и 6,5 млрд рублей. Ранее сообщалось, что генерал-полковник обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов был задержан по обвинению в крупном мошенничестве в октябре 2019 года. Уточнялось, что высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела о махинациях при закупке спецтехники для ВС России. В декабре того же года Московский суд арестовал имущество Арсланова, общая стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей.