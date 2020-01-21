Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM В 2020 году в Екатеринбурге приоритетная запись детей в первые классы школ будет у тех родителей, чьи заявления будут браться электронным сервисом к рассмотрению. Об этом сообщает «Новый день».

В прошлом году в ходе записи произошёл сбой: подавшие заявление в первые полчаса получили подтверждение лишь ближе к утру, тогда как подающим заявку около 02:00 по местному времени сразу подтверждали её. Из-за этого сбилась электронная очередь.

Как заявил изданию глава направления екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров, сейчас обработку заявлений осуществляется только портал Госуслуг. Заявка считается поданной лишь тогда, когда у неё появляется статус «заявление принято к рассмотрению».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января с 17:00 до 21:00 по местному времени екатеринбургские родители смогут протестировать подачу заявки на запись в первые классы. Это позволит избежать ошибок в момент оформления заявления в общей очереди.

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