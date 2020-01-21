Ставрополь, , 14:27 — REGNUM На Ставрополье возбудили дело против инспектора ГИБДД, который периодически получал взятки от бизнесменов. В настоящее время идет подготовка к судебному разбирательству, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе Промышленного суда города.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый и его знакомая — директор одной из местных компаний — договорились о незаконном сотрудничестве. Предприниматель попросила приятеля не штрафовать директоров некоторых организаций и их водителей за нарушения правил дорожного движения.

Так, нарушители звонили обвиняемому, а он уже договаривался с коллегами, чтобы водителей не привлекали к ответственности. За такое сотрудничество автоинспектор каждый месяц через свою знакомую получал взятки от предпринимателей. В период с 2017 по январь 2019 года полицейский «заработал» в общей сложности около 2 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемые полностью признали свою вину в совершении преступлений.