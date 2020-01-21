Манила, , 14:21 — REGNUM На Филиппинах медики пытаются установить заболевание, которым страдает пятилетний ребёнок. Симптомы, выявленные у маленького пациента, очень схожи с симптомами пневмонии. Об этом 21 января сообщает французская газета Le Monde.

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Известно, что 12 января ребёнок с родителями прибыл из города Ухань в Центральном Китае, где была зафиксирована вспышка заболеваемости новым типом коронавируса. Как уточнили в департаменте здравоохранения Филиппин, по прибытии на остов Себу у ребёнка была лихорадка и кашель. После этого его госпитализировали. В настоящее время маленького пациента обследуют врачи.

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Если результаты анализов, которые были отправлены на экспертизу в Австралию, подтвердят коронавирус, то это станет первым случаем заболевания в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, новый тип коронавируса уже вышел за пределы китайского города Ухань, где был выявлен впервые. Так, 15 случаев заболевания уже зарегистрировано в южной провинции Гуандун, пять — в столице страны Пекине и два — в Шанхае. Случаи заболевания были выявлены в Таиланде, Южной Корее и Японии.

По последним данным, число подтверждённых случаев заболевания в КНР составило 291. Шесть из них закончились летальным исходом.