Абакан, , 14:20 — REGNUM За третью неделю 2020 года (с 13 по 19 января) в Хакасии зарегистрировано 1070 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 63,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В Абакане с 13 по 19 января зарегистрировано 376 случаев ОРВИ. Это также ниже уровня эпидпорога — на 66,1%.

По данным ведомства, в регион пришёл грипп. Лабораторный мониторинг выявил один случай гриппа В у ребёнка из Алтайского района Хакасии. Ребёнок не был привит против гриппа, так как родители отказались от профилактической иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайские школы закрываются на карантин.