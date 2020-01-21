Вашингтон, , 14:36 — REGNUM На аукционе Barrett-Jackson в городе Пеббл-Бич в США за первый серийный экземпляр модели Lexus LC 500 покупатель отдал 2 млн долларов (около 123,2 млн рублей). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Таким образом, проданный Lexus LC 500 стал самым дорогим автомобилем в истории японского бренда. Имя приобретателя машины не раскрывается.

Компания Barrett-Jackson направит полученные с продажи машины деньги на благотворительность.

Стоит отметить, что данный кабриолет — первый в премьерной линейке Inspiration. Эта серия вышла ограниченным тиражом в 100 автомобилей.

За производительность самого дорогого Lexus отвечает 477-сильный атмосферный агрегат V8 рабочим объёмом 5 л. Движок работает с 10-скоростной автоматической трансмиссией и задним приводом. Также модель LC 500 выделяется мягкой складной крышей, которая может автоматически опускаться и подниматься. Скорость складывания крыши равна всего 15 секундам на скорости до 50 км/ч.

Напомним, на аукционе Sotheby’s выставлен гиперкар Ferrari 512 BB, который был выпущен в 1979 году. Его мощность составляет 1100 л. с. Такую производительность модель имеет благодаря новому двигателю Testarossa рабочим объёмом 5 л.

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