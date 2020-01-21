Нур-Султан, , 14:15 — REGNUM В Казахстане стартовали празднования по случаю 175-летия казахского поэта Абая Кунанбаева с участием президента Казахстана Касым-Жомата Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева, сообщает 21 января агентство «Казинформ».

В честь казахского поэта в Нур-Султане запланировано проведение более 300 мероприятий, которые пройдут в течение 2020 года. В школах организуют абаевские чтения, вечера поэзии, книжные выставки и постановки на данную тему.

Кроме того, в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбаева в столице Казахстана отреставрируют памятник поэту, а также построят Центр Абая. В октябре 2020 года пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная поэту.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2019 года аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в Нур-Султане планируют построить центр «Мир Абая».

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