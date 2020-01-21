Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM Екатеринбургские родители вновь смогут протестировать подачу заявлений на запись детей в первые классы. Об этом сообщает «Новый день».

Открытое тестирование пройдёт 23 января 2020 года с 17:00 до 21:00 по местному времени через портал Госуслуг.

В компании «Ростелеком» призывают родителей воспользоваться возможностью и проверить всю процедуру подачи заявки. Благодаря тестированию можно заранее узнать, что нужно изменить в заявке в случае ошибки.

Отметим, что даже в случае успешного прохождения теста родителям придётся подавать заявку в общей очереди. Тестирование позволяет лишь проверить правильность отправляемого заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Екатеринбурге возникли проблемы с электронной записью в первые классы. Через какое-то время после начала приёма заявок сбилась очередь.