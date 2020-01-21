Киев, , 14:23 — REGNUM Украина занимает второе место в Европе по скорости распространения онкологических болезней, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, каждый год 65 тыс. жителей Украины умирают от рака и примерно 140 тыс. узнают о своей болезни.

В пресс-службе отметили необходимость системы ранней диагностики данного вида заболеваний, на создание которой был выделен 1 млрд гривен или более $41 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине от ботулизма скончался 59-летний мужчина.

Читайте также: На Украине от ботулизма умер мужчина