Тбилиси, , 14:18 — REGNUM В ответ на доклад народного защитника Грузии Нино Ломджария о нарушениях, происходящих в тюрьмах, глава минюста Тея Цулукиани пошутила, а озвученные данные назвала «смесью правды, слухов и непрофессионализма». Дискуссию, проходящую 21 января в парламенте на заседании комитета по защите прав человека, освещает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Ломджария во время выступления рассказала, что в тюремных штрафных изоляторах, которые официально называют «комната деэскалации», заключенных нередко держат намного дольше, чем это допускается правилами: 22, 26, 36 и 48 суток вместо положенных трех. Это стало поводом пошутить для министра юстиции.

«Мы услышали и правду, и сплетни, и непрофессионализм, а также многое другое такое, что если мне начать свое выступление шуточно, то я так разволновалась, что мне действительно необходимо провести 24 часа в комнате деэскалации», — сказала Цулукиани.

На изложенные в докладе омбудсмена обстоятельства глава минюста возразила тем, что в последние годы смертность в грузинских тюрьмах упала почти в 10 раз. Данный факт она противопоставила всем доводам Ломджария, сказав, что это противоречит той картине, которая была изложена в докладе.

Напомним, во время выступления народный защитник рассказала о тяжелом положении заключенных в тюрьмах в Грузии.

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