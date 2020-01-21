Кейптаун, , 14:12 — REGNUM Житель ЮАР собирается побить мировой рекорд на время непрерывного нахождения в бочке, поднятой на высоту 25 метров над землей. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Вернон Крюгер впервые побил мировой рекорд Гиннесса на нахождение в бочке в 1997 году. Тогда установленный им рекорд составлял 54 дня, отмечают журналисты.

В интервью журналистам телерадиокомпании он заявил, что самое сложное во время жизни в бочке — сон.

«Я не могу вытянуться, я должен лежать в позе эмбриона, и даже это практически невозможно, потому что пространство действительно крошечное… Я просыпаюсь от боли», — сообщил он корреспондентам телерадиокомпании.

К 21 января 2020 года Крюгер проведет 67 дней в бочке.