Волгоград, , 13:52 — REGNUM Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Волгограда Андрею Доронину. Чиновника осудили за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Он присвоил 2,5 млн рублей, которые якобы предназначались для решения вопроса о прекращении уголовного преследования, сообщили 21 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июне 2019 года чиновник обратился к одному из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования с предложением за 15 млн рублей решить вопрос о прекращении дела. 2,5 млн рублей мужчина потребовал сразу «за изменение меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении». Подследственный сообщил о предложении в правоохранительные органы, и передача денег происходила под контролем оперативников.

Дело чиновника рассматривалось в особом порядке, бывший вице-мэр полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Доронин взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.