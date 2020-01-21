Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM В 2019 году деловые путешественники стали чаще летать по регионам России, а в некоторых субъектах РФ и вовсе случился всплеск делового туризма.

Багаж в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

После спада деловой активности в регионах, характерного для 2018 года, число авиаперелетов внутри страны выросло на 16%. Самыми популярными российскими городами у бизнес-туристов в 2019 году вновь стали Москва и Петербург, причем последний показал прирост в 11%.

На третьем месте обосновался город Сочи с приростом в 12%. Москва же поднялась лишь на 9% по отношению к показателю 2018 года.

По данным исследования агентства делового туризма «Аэроклуб», наиболее значительно выросло число бизнес-путешествий в Екатеринбург — сразу на 38%, что позволило городу оказаться на четвертом месте по популярности. Аналитики выявили и 20% рост стоимости авиабилетов в столицу среднего Урала.

Всплеск делового туризма также пережили Краснодар (+25%) и Самара (+20%), Красноярск (+45%) и Новосибирск (+24%).

Спрос на командировки в Казань остался на уровне прошлого года, хотя билеты подешевели на 60%. Замыкает топ-10 самых популярных российских городов у представителей бизнеса Тюмень. Средняя стоимость авиабилетов в этот город за год выросла на 33%.

Среди международных направлений самой популярной страной для бизнесменов из России стала Германия. В два раза реже деловые путешественники летали во Францию. Спрос на рейсы в Белоруссию вырос на 39% по сравнению с прошлым годом, и она переместилась с седьмой позиции на третью. За ними следуют Италия, Казахстан, Испания и Нидерланды.

За 2019 год деловые путешественники из России стали на 15% реже летать в командировки в Великобританию, а восстановленные отношения с Турцией и снятый в 2019 году запрет на поездки в эту страну привел к росту спроса на это направление на 39%. Таким образом, в 2019 году страна вернула себе статус самого популярного направления для проведения корпоративных мероприятий. Спрос на рейсы в США у бизнес-туристов вырос на 10%.